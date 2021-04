Psg, Pochettino tranquillizza tutti: “Mbappé non ha nulla di grave” (Di sabato 24 aprile 2021) “Mbappé ha subito un colpo al livello del quadricipite, ma credo che non sia nulla di grave”. Così Mauricio Pochettino al termine del match che ha visto il Psg prevalere contro il Metz nell’ultimo turno di Ligue 1 in cui, nei minuti finali dell’incontro, Kylian Mbappé ha gettato nel panico tutti i tifosi parigini e della Francia per via di quello che sembrava un infortunio al ginocchio e che attualmente sembra invece essere stato ridimensionato. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) “ha subito un colpo al livello del quadricipite, ma credo che non siadi”. Così Mauricioal termine del match che ha visto il Psg prevalere contro il Metz nell’ultimo turno di Ligue 1 in cui, nei minuti finali dell’incontro, Kylianha gettato nel panicoi tifosi parigini e della Francia per via di quello che sembrava un infortunio al ginocchio e che attualmente sembra invece essere stato ridimensionato. SportFace.

