Politecnico Milano punto di riferimento internazionale

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 24 aprile 2021) Una rete di comunicazione veloce e criptata a, grazie alla tecnologia quantistica, e materiali avanzati e sostenibili per il biomedicale e la manifattura. Questi i due obiettivi di innovazione che hanno portato alla sottoscrizione di un Accordo specifico tra Regione Lombardia edi, nell’ambito degli interventi per la ripresa economica del ‘Piano Lombardia‘, approvati in Giunta Regionale su proposta dell’assessore all’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione Fabrizio Sala. Per accrescere la competitività del sistema regionale, Regione Lombardia ha scelto di puntare sullo sviluppo di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico grazie a nuovi Accordi di collaborazione con gli atenei, attraverso cui ha stanziato complessivamente 13,5 milioni di euro per le 8 Università pubbliche ...