Pio e Amedeo | notizia super-top Il risveglio per il duo comico è davvero pazzesco

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 24 aprile 2021) La serata televisiva di venerdì 23 aprile è stata caratterizzata dallo scontro tra Felicissima Sera di Pio ee Top 10 condotto da Carlo Conti. Il duo dei comici foggiani aveva come ospiti Claudio Baglioni, Francesco Totti e Achille Lauro su Mediaset. Su Rai1 si sono affrontate le squadre composte da una parte da Nancy Brilli, Massimo Boldi e Christian De Sica e dall’altra, Cesare Bocci, Loretta Goggi e Paola Minaccioni. I sei hanno cercato di indovinare diverse classifiche da quelle musicali a quelle del cinema e dello spettacolo passando per quelle di moda e dei consumi degli ultimi sessant’anni. La sfida a colpi di auditel è stata vinta da Pio eche bissano il successo di una settimana fa. In quell’occasione ebbero la meglio su Canzone segreta di Serena Rossi. Questa volta si mettono alle spalle Carlo Conti. Felicissima sera conquista ...