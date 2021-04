My Pink Slip, Cotonella a supporto della Fondazione Veronesi (Di sabato 24 aprile 2021) In occasione della Festa della Mamma torna My Pink Slip una riedizione della special edition a supporto della ricerca scientifica contro il tumore al seno MILANO – In occasione della Festa della Mamma 2021, Cotonella ha pensato ad una riedizione di My Pink Slip, la special edition creata per supportare Fondazione Umberto Veronesi e, nello specifico, il suo progetto Pink is Good, nato per dare un sostegno concreto alla ricerca scientifica, grazie al finanziamento di borse di ricerca per medici e scienziati che hanno deciso di dedicare la loro vita allo studio e alla cura del tumore al seno e degli altri tumori femminili. Un connubio, ... Leggi su lopinionista (Di sabato 24 aprile 2021) In occasioneFestaMamma torna Myuna riedizionespecial edition aricerca scientifica contro il tumore al seno MILANO – In occasioneFestaMamma 2021,ha pensato ad una riedizione di My, la special edition creata per supportareUmbertoe, nello specifico, il suo progettois Good, nato per dare un sostegno concreto alla ricerca scientifica, grazie al finanziamento di borse di ricerca per medici e scienziati che hanno deciso di dedicare la loro vita allo studio e alla cura del tumore al seno e degli altri tumori femminili. Un connubio, ...

Ultime Notizie dalla rete : Pink Slip Slip rosa per sostenere Fondazione Veronesi Per la Festa della Mamma torna My Pink Slip, una riedizione della mutandina di Cotonella in edizione speciale a supporto della ricerca scientifica contro il tumore al seno, creata nel 2019 per supportare Fondazione Umberto Veronesi e ...

Per la Festa della Mamma torna My Pink Slip, una riedizione della mutandina di Cotonella in edizione speciale a supporto della ricerca scientifica contro il tumore al seno, creata nel 2019 per supportare Fondazione Umberto Veronesi