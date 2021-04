Liguria in zona gialla | superiori in aula al 70% dal 26 aprile ORDINANZA

Advertising

radioaldebaran : Zona gialla, regolamentati i circoli - #Cronaca #Liguria - - infoitsalute : Liguria ritorna in zona gialla: a Savona riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza - PPeracchini : Da Lunedì 26 aprile #Liguria in zona gialla: riapriamo, sì, ma continuiamo a avere prudenza. Qui tutti gli aggiorna… - MnvProductions : RT @SARAuomodonna: ??Corso F. Cavallotti 137 (zona S.Martino) ? #Sanremo (IM) ???? #Italia ?0184664758 ? ??da Martedì a Venerdì ?9.00 - 12.30… - SARAuomodonna : ??Corso F. Cavallotti 137 (zona S.Martino) ? #Sanremo (IM) ???? #Italia ?0184664758 ? ??da Martedì a Venerdì ?9.00 - 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Liguria zona

Il Comune di Sestri Levante dalla prossima settimana riapre al pubblico Palazzo Fascie con il MuSel e la Biblioteca. Con il ritorno dellaingialla dalla prossima settimana tornano ad aprire in totale sicurezza anche i musei e i luoghi della cultura e il Comune di Sestri Levante riapre al pubblico Palazzo Fascie, gestito da ...Si tratta di Abruzzo, Campania, Emilia - Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,, Lombardia, ... Basilicata e Calabria saranno in fascia arancione, mentre la sola Sardegna resta inrossa. ...Potranno essere somministrati cibi e bevande solamente agli associati e all'aperto, dal 1° giugno anche al chiuso in zona gialla ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.