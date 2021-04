Indonesia | trovati detriti | sottomarino scomparso è affondato

Advertising

Indonesia: è ufficialmente affondato il sottomarino scomparso al largo della costa di Bali con 53 persone a bordo. Indonesia, trovati resti del sottomarino scomparso: 'È affondato, nessuna speranza per l'equipaggio. Indonesia, 'il sottomarino è affondato': trovati oggetti e detriti. Dramma e mistero: 53 morti. Indonesia, il sottomarino scomparso è affondato.

Non ci sono più speranze per il sottomarino scomparso mercoledì scorso inal largo di Bali, con 53 uomini a bordo che sarebbe affondato secondo la marina indonesiana. Sono statidiversi detriti, alcuni dei quali provenivano dall'interno del natante e ...La fregata Hmas Ballarat e il Boeing P - 8 Poseidon sono arrivati oggi inper unirsi alle decine di navi indonesiane impegnate nelle operazioni per localizzare il sottomarino Kri Nanggala - ...Milano, 24 apr. (askanews) - Non ci sono più speranze per il sottomarino scomparso mercoledì scorso in Indonesia al largo di Bali, con 53 uomini ...sommergibile era impegnato in un’esercitazione di lancio di siluri quando, alle 3 del mattino, si è immerso in acque profonde. Dopo pochi minuti dalla manovra, le autorità hanno perso il contatto radi ...