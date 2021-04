Covid: lunedì flash mob operatori wedding in 11 città (Di sabato 24 aprile 2021) Tornano in piazza i professionisti del settore matrimoni ed eventi privati che lunedì 26 terranno una manifestazione di protesta davanti al Consiglio regionale della Sardegna contro la mancata di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 24 aprile 2021) Tornano in piazza i professionisti del settore matrimoni ed eventi privati che26 terranno una manifestazione di protesta davanti al Consiglio regionale della Sardegna contro la mancata di ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid lunedì IN PROVINCIA DI BENEVENTO LE PENSIONI DI MAGGIO IN PAGAMENTO DAL 26 APRILE NEL RISPETTO DELLE NORME ANTI - COVID I cognomi dalla A alla C lunedì 26 aprile dalla D alla G martedì 27 aprile dalla H alla M mercoledì 28 aprile dalla N alla R giovedì 29 aprile dalla S alla Z venerdì 30 aprile. Poste Italiane ricorda che i cittadini di età ...

Covid Italia oggi, bollettino regioni: contagi e dati 24 aprile Il bollettino della Protezione Civile con le ultime notizie dalle città - Roma, Milano, Napoli - e in generale dalle regioni che da lunedì 26 aprile saranno divise in zona gialla, arancione e rossa ...

COVID: da Lunedì 26 i nuovi COLORI, ci sono tante REGIONI CANDIDATE alla ZONA GIALLA. I Dettagli