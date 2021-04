Coronavirus, in Puglia 1255 casi su 13mila test (9,4%). 33 vittime, calano i ricoveri (Di sabato 24 aprile 2021) Sono 1255 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su 13.331 test, come riportato nel consueto bollettino epidemiologico. Si contano anche, purtroppo, 33 decessi: 11 in ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 24 aprile 2021) Sonoi nuovidiregistrati nelle ultime 24 ore in, su 13.331, come riportato nel consueto bollettino epidemiologico. Si contano anche, purtroppo, 33 decessi: 11 in ...

