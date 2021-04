ATP Barcellona 2021, Jannik Sinner: il precedente favorevole con Tsitsipas e la chiave per batterlo (Di sabato 24 aprile 2021) Un altro passo avanti per Jannik Sinner. Dopo l’ottima stagione sul cemento suggellata dalla vittoria del torneo di Melbourne e dalla finale Masters1000 a Miami, il ragazzo di Sesto Pusteria ha confermato ancora una volta le sue innate doti tennistiche raggiungendo la terza semifinale del suo 2021 a Barcellona. Per la prima volta in carriera è tra i migliori quattro in un torneo sulla terra, in Catalogna erano ventitre anni in cui un azzurro non ci riusciva: l’ultimo fu l’attuale presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi che perse in due set contro Todd Martin, poi vincitore. Si sa, l’appetito vien mangiando, e ora l’obiettivo è eguagliare Giuseppe Merlo, Marty Mulligan (unico vincitore nel 1968) e Adriano Panatta come italiani in finale, ma a frapporsi in mezzo a quest’obiettivo c’è Stefanos Tsitsipas. Il ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) Un altro passo avanti per. Dopo l’ottima stagione sul cemento suggellata dalla vittoria del torneo di Melbourne e dalla finale Masters1000 a Miami, il ragazzo di Sesto Pusteria ha confermato ancora una volta le sue innate doti tennistiche raggiungendo la terza semifinale del suo. Per la prima volta in carriera è tra i migliori quattro in un torneo sulla terra, in Catalogna erano ventitre anni in cui un azzurro non ci riusciva: l’ultimo fu l’attuale presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi che perse in due set contro Todd Martin, poi vincitore. Si sa, l’appetito vien mangiando, e ora l’obiettivo è eguagliare Giuseppe Merlo, Marty Mulligan (unico vincitore nel 1968) e Adriano Panatta come italiani in finale, ma a frapporsi in mezzo a quest’obiettivo c’è Stefanos. Il ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP BARCELLONA, SINNER VA IN SEMIFINALE BATTUTO RUBLEV 6-2, 7-6 (8-6) ?? - Corriere : Atp di Barcellona, Sinner demolisce anche il numero 7 Rublev: ora è in semifinale - Coninews : GRANDEEEEEEEE! ?? @janniksin batte Andrey Rublev 6-2 7-6 e vola in semifinale nel torneo ATP 500 di Barcellona! ??… - zazoomblog : LIVE Sinner-Tsitsipas ATP Barcellona in DIRETTA: esame di greco in semifinale - #Sinner-Tsitsipas #Barcellona… - zazoomblog : LIVE Sinner-Tsitsipas ATP Barcellona in DIRETTA: esame di greco in semifinale - #Sinner-Tsitsipas #Barcellona -