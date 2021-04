Anticipazioni Un Posto al sole puntate dal 26 al 30 aprile 2021 | Clara e Patrizio non riescono a separarsi

(Di sabato 24 aprile 2021) Nelledal 26 al 30della soap opera napoletana Unalvedremobloccati in un ascensore. Dopo un iniziale imbarazzo i due si renderanno conto di non poter stare lontani….Unaldal 26 al 28nonsi trovano nuovamente e si rendono conto che è davvero difficile stare lontani, ma la giovane non può continuare a vederlo soprattutto dopo aver scoperto che Alberto potrebbe arrivare a fare del male al suo presunto amante. ...

Advertising

DayaneStan : @Gianlu22222 ecco perché si dovrebbero chiamare 'lefanatichedeisangiulia' al posto di page anticipazioni - infoitcultura : Un posto al sole, anticipazioni 3-7 maggio: una brutta notizia per Michele - infoitcultura : Un posto al sole, anticipazioni. SCOOP: terribili notizie per Michele - infoitcultura : Anticipazioni Un posto al sole 29 aprile: Michele sta male - infoitcultura : UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 30 aprile 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Posto

Amici 20,ed eliminati settima puntata. Spoiler Attenzione se non volete conoscere ... Se invece non ce la fate ad aspettare la puntata di sabato siete nelgiusto. La puntata, ...Gabriella Persiano ? Tutte le trame e ledi "Unal sole" Dopo il litigio e la rottura con Bruno (Giovanni Caso), Sasà (Cosimo Alberti) è diventato un tormento per Mariella (Antonella Prisco) e per Guido (Germano Bellavia).Ecco in anteprima le anticipazioni dell'oroscopo di domani 1 maggio 2021 con i segni baciati dalle stelle e altre previsioni e novità ...Amici 20, gli spoiler della settima puntata: le anticipazioni, le sfide e che farà discutere. In gara per la vittoria ancora otto allievi. Torna per lo spazio dedicato ...