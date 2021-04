Ultimo, lo streaming del concerto al Colosseo va in tilt. Proteste (sacrosante) dei fan (Di venerdì 23 aprile 2021) Ultimo “Ti dedico il silenzio”, canta Ultimo. Stavolta, però, a sperimentare una fastidiosa assenza di musica sono stati molti fan del cantante romano, che ieri sera non sono riusciti ad accedere al suo concerto in streaming dal Colosseo – per il quale avevano pagato un biglietto – a causa dei server andati in tilt. Una stonatura imbarazzante, che si sarebbe potuta evitare. I numeri da record dell’evento, con oltre 30mila biglietti venduti, preannunciavano un’altrettanto elevata presenza di accessi sul portale LiveNow, che lo trasmetteva. E infatti – sai che sorpresa- così è stato. A pochi minuti dall’inizio del primo concerto del cantautore romano dopo lo stop per l’emergenza Covid, la piattaforma virtuale è stata raggiunta dal pubblico pagante, andando però ko. ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 23 aprile 2021)“Ti dedico il silenzio”, canta. Stavolta, però, a sperimentare una fastidiosa assenza di musica sono stati molti fan del cantante romano, che ieri sera non sono riusciti ad accedere al suoindal– per il quale avevano pagato un biglietto – a causa dei server andati in. Una stonatura imbarazzante, che si sarebbe potuta evitare. I numeri da record dell’evento, con oltre 30mila biglietti venduti, preannunciavano un’altrettanto elevata presenza di accessi sul portale LiveNow, che lo trasmetteva. E infatti – sai che sorpresa- così è stato. A pochi minuti dall’inizio del primodel cantautore romano dopo lo stop per l’emergenza Covid, la piattaforma virtuale è stata raggiunta dal pubblico pagante, andando però ko. ...

