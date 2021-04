Tra notizie false e infodemia | la regolamentazione necessaria della comunicazione

Leggi su formiche

(Di venerdì 23 aprile 2021) La crisi generata dal Covid-19 ha accelerato la necessità di un aggiornamentonel mondo dell’informazione, in particolare per quanto riguarda la dimensione online. Nei mesi più criticipandemia, infatti, un’ulteriore infezione è dilagata: l’originata da una massiccia diffusione di fake news. Tonnellate di, o esagerate alla rincorsa di sensazionalismi, quelle che già tipicamente si insinuano tra le pieghe dell’informazione attorno ai temi mediaticamente “caldi”, sono proliferate in relazione al coronavirus orientando l’opinione pubblica verso comportamenti dannosi, ma anche disaffezione e talvolta rabbia. Per far fronte a questo fenomeno ormai notorio, che nasconde spesso interessi economici e commerciali legati al clickbait, si sono ...