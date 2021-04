Superlega nello spazio (Di venerdì 23 aprile 2021) Uno dei problemi di questo mondo è l’esistenza di uomini spaventosamente ricchi oppure disperatamente poveri. Poi c’è una categoria curiosa, quella dei pieni di soldi ma con i debiti. A loro è stato demandato il compito di realizzare opere senza futuro, visto che il denaro, quando finisce nel vuoto, si disperde. Tra queste opere, la tanto chiacchierata Superlega: la più grande rivoluzione mai operata nella storia del calcio, durata però lo spazio di due giorni. C’erano tutti i presupposti per il fallimento, ma i ricchi-poveri, alla ricerca di un perché, non li hanno minimamente considerati. Tra questi presupposti ce n’era soprattutto uno, di cui si è parlato poco: il momento. Siamo ancora in piena pandemia, la gente è stata chiusa un anno intero nelle case, afflitta da un virus che gli ha somministrato all’improvviso un veleno invisibile, ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 23 aprile 2021) Uno dei problemi di questo mondo è l’esistenza di uomini spaventosamente ricchi oppure disperatamente poveri. Poi c’è una categoria curiosa, quella dei pieni di soldi ma con i debiti. A loro è stato demandato il compito di realizzare opere senza futuro, visto che il denaro, quando finisce nel vuoto, si disperde. Tra queste opere, la tanto chiacchierata: la più grande rivoluzione mai operata nella storia del calcio, durata però lodi due giorni. C’erano tutti i presupposti per il fallimento, ma i ricchi-poveri, alla ricerca di un perché, non li hanno minimamente considerati. Tra questi presupposti ce n’era soprattutto uno, di cui si è parlato poco: il momento. Siamo ancora in piena pandemia, la gente è stata chiusa un anno intero nelle case, afflitta da un virus che gli ha somministrato all’improvviso un veleno invisibile, ...

EnricoLetta : L’idea di una #SuperLega per i più ricchi club europei di ??? Sbagliata e decisamente intempestiva. In Europa il mo… - marcobardazzi : Al di là del giudizio sulla #SuperLega, mi sembra sbagliato il modo in cui è stata comunicata. Valeva la pena costr… - Eurosport_IT : La #Superlega ha ripercussioni anche nello scenario italiano: i club chiedono l'esclusione di Inter, Milan e Juvent… - albese5 : @edyferrs @UEFAcom_it @UEFAcom Ma infatti non mi riferivo certo nello specifico a te. La Superlega per me era una g… - macampoansa : RT @FulvioPaglia: Sta diventando abbastanza comico il tentativo di rivincita delle precoci vedove della Superlega, che consiste nello stril… -