Summit sul cambiamento climatico. (Di venerdì 23 aprile 2021) di Attilio Runello. Oggi è in corso un Summit sui cambiamenti climatici promosso dagli Stati Uniti. Si tratta di un Summit in cui vari capi di stato... Leggi su freeskipper (Di venerdì 23 aprile 2021) di Attilio Runello. Oggi è in corso unsui cambiamenti climatici promosso dagli Stati Uniti. Si tratta di unin cui vari capi di stato...

Advertising

vaticannews_it : #22aprile In un videomessaggio per l'#EarthDay, #PapaFrancesco sottolinea come le crisi legate alla pandemia e all'… - GiaSilvestrini : RT @gonufrio: Summit Earth Day: grandi parole ma pochi fatti. Draghi: “invertire la rotta” o invece proteggere un settore e grandi aziende… - freeskipperIT : Summit sul cambiamento climatico. - NICOLACATAR : @RaiNews Summit Earth Day: grandi parole ma pochi fatti. Draghi: “invertire la rotta” o invece proteggere un settor… - Brandolf11 : RT @ilmanifesto: FEBBRE A 40 #ilmanifesto #laprima del 23 aprile 2021 Al summit mondiale sul clima convocato da Biden i 40 capi di stato… -