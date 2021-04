Recovery Plan, riforma del reclutamento: concorsi semplificati per titoli e servizi e prova computer based. BOZZA (Di venerdì 23 aprile 2021) Sabato 24 aprile il Consiglio dei Ministri varerà il Recovery Plan. L’entità del piano sarà di 221,5 miliardi di euro, di cui 69 a fondo perduto. Gli investimenti complessivi, sono pari a 221,5 miliardi: 191,5 miliardi entrano nel Recovery Plan mentre 30 miliardi si aggiungono con il Fondo istituito dal Governo e finanziato con il deficit. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 aprile 2021) Sabato 24 aprile il Consiglio dei Ministri varerà il. L’entità del piano sarà di 221,5 miliardi di euro, di cui 69 a fondo perduto. Gli investimenti complessivi, sono pari a 221,5 miliardi: 191,5 miliardi entrano nelmentre 30 miliardi si aggiungono con il Fondo istituito dal Governo e finanziato con il deficit. L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : Fassina: “Salvini sente fiato della Meloni sul collo. Se continua così, esce da maggioranza. Recovery Plan? Quasi i… - matteosalvinimi : Al Ministero dell’Economia con l’amico Claudio Durigon, al lavoro sui progetti finanziati con i 191 miliardi del Re… - marattin : La storia del Recovery plan non comincia oggi. E non finisce domani. Dedicato a chi si lamenta perché “non c’è stat… - deipresocratici : RT @Michele_Arnese: L'ANALISI DI LITURRI - infoitinterno : Recovery Plan, pronta la bozza: via ai doppi passaggi in CdM e Camere -