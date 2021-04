Le lentiggini sul viso sono di tendenza, tutte le tecniche per realizzarle (Di venerdì 23 aprile 2021) Le lentiggini compaiono sul viso con i primi raggi di sole. Hanno un effetto anti-age perché regalano al volto un aspetto più fresco. Un look che molte donne desiderano 12 mesi all’anno e per questo ricorrono al microblading per ricreare le lentiggini tra gote e naso e beneficiare anche del mood spensierato che trasmettono. Leggi su vanityfair (Di venerdì 23 aprile 2021) Le lentiggini compaiono sul viso con i primi raggi di sole. Hanno un effetto anti-age perché regalano al volto un aspetto più fresco. Un look che molte donne desiderano 12 mesi all’anno e per questo ricorrono al microblading per ricreare le lentiggini tra gote e naso e beneficiare anche del mood spensierato che trasmettono.

Advertising

finessuhhh : Foto per dimostrare quanto sarei figa se le mie lentiggini fossero su tutto il viso e non solo sul naso - H4BITTT : voglio stare al sole per farmi uscire le lentiggini sul naso - saniakgae : pensando alle lentiggini sul collo di san... - temptedharr : da pochissimo mi stanno uscendo delle lentiggini sul naso e sulle guance e sono felicissima Non si vedono molto ma va bene lo stesso - Chiaraa__1 : Io comunque di tutta la foto ho notato solo quelle lentiggini sul naso che la rendono ancora più dolce e tenera… -