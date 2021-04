Incastrati: la serie di e con Ficarra e Picone (Di venerdì 23 aprile 2021) Ficarra e Picone saranno protagonisti, registi e sceneggiatori di Incastrati, una nuova serie originale Netflix le cui riprese inizieranno a Palermo il 26 Aprile. Prodotta da Attilio De Razza per Tramp Limited, Incastrati è la serie italiana di prossima uscita su Netflix che vedrà i comici Salvo Ficarra e Valentino Picone nei panni dei protagonisti, oltre che in quelli di sceneggiatori e registi. Una novità per il dinamico duo, che per la prima volta si cimenterà in una produzione a episodi piuttosto che in un lungometraggio. Tra gli scrittori figurano anche i nomi di Fabrizio Testini, Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, mentre Nicola Picone svolgerà il ruolo di produttore. Accanto a Ficarra e ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 23 aprile 2021)saranno protagonisti, registi e sceneggiatori di, una nuovaoriginale Netflix le cui riprese inizieranno a Palermo il 26 Aprile. Prodotta da Attilio De Razza per Tramp Limited,è laitaliana di prossima uscita su Netflix che vedrà i comici Salvoe Valentinonei panni dei protagonisti, oltre che in quelli di sceneggiatori e registi. Una novità per il dinamico duo, che per la prima volta si cimenterà in una produzione a episodi piuttosto che in un lungometraggio. Tra gli scrittori figurano anche i nomi di Fabrizio Testini, Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, mentre Nicolasvolgerà il ruolo di produttore. Accanto ae ...

