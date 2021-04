Graduatoria interna di istituto e docente soprannumerario: sarà l’ultimo in graduatoria a prescindere dalla sua cattedra , che può essere sia interna che COE (Di venerdì 23 aprile 2021) L’individuazione del docente soprannumerario si basa sulla graduatoria interna di istituto. Non ha alcuna influenza la tipologia di cattedra sulla quale presta servizio L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 aprile 2021) L’individuazione delsi basa sulladi. Non ha alcuna influenza la tipologia disulla quale presta servizio L'articolo .

Perdenti posto, chi arriva a domanda condizionata non deve andare in coda Per cui se un docente è stato trasferito a domanda volontaria senza alcuna precedenza in una scuola a partire dall'1 settembre 2020, nella graduatoria interna per l'individuazione dei docenti ...

