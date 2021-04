Fedez | lite ' furiosa' con Leone Il bimbo va fuori di sé | ' Non lo devi fare' Il rapper incredulo | ' Mi sento in colpa'

(Di venerdì 23 aprile 2021)' con. Ilva su tutte le furie: ' Non lo'. Il: ' Miin... '. Sulle stories di Instagram, il marito di Chiara Ferragni ha documentato un ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fedez lite

Il Mattino

'furiosa' con Leone. Il bimbo va su tutte le furie: ' Non lo devi fare '. Il rapper incredulo: '... Leggi anche > Nel video, il bimbo di tre anni, con con tono serio e deciso, dice a: ' Non mi ...... società di cuiè socio. Ipotesi fantasiose sì, ma illuminate da un pallido barlume di ... La colpa di cui si era macchiato TI? Aver pubblicato dopo la celebretra Ilary Blasi e Fabrizio ...Fedez, lite "furiosa" con Leone. Il bimbo va su tutte le furie: «Non lo devi fare». Il rapper incredulo: «Mi sento in colpa...». Sulle stories di Instagram, il marito di Chiara Ferragni ha documentato ...Su Leggo.it le ultime novità. Chiara Ferragni, lo "sgarbo" di Leone a Fedez spiazza tutti. Il rapper resta senza parole: «Non ci credo...». Ieri, il marito ...