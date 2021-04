Cyberpunk 2077 ritirato dal PlayStation Store? Ha avuto effetti anche sulle altre versioni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cyberpunk 2077

è stati sicuramente la sorpresa dello scorso anno sia in negativo che in positivo . L'opera targata CD Projekt RED è indubbiamente imponente , capace di amalgamare un gameplay ricco e ...Nonostante il lancio problematico,rappresenta il più grande successo finanziario di CD Projekt RED finora : i dati condivisi da CD Projekt SA, la società che controlla anche CDPR, dicono che nel solo 2020 ne sono state ...Non è importante come la pensi, CD Projekt Red ha senza dubbio deluso la sua fanbase con Cyberpunk 2077, quando il gioco è stato lanciato lo scorso anno. Anche se ad alcune persone è piaciuto molto, è ...CD Projekt ha affermato che i dati di vendita di Cyberpunk 2077 devono tenere conto delle decisioni prese da Sony di rimuovere il gioco dallo store di PlayStation. Nella recente conference call della ...