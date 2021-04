Conti in rosso e mala gestione. Esposto di Dessì sul Consorzio Enti Pubblici. Nel mirino affidamenti opachi e controlli inesistenti (Di venerdì 23 aprile 2021) Una gestione poco trasparente degli affidamEnti che ha sconquassato i Conti già in affanno del Consorzio Enti Pubblici (Cep). E dopo la Concorsopoli, adesso una nuova grana agita il Lazio. L’Esposto del senatore ex 5 Stelle, ora nel Misto, Emanuele Dessì, presentato alla Procura di Tivoli, all’Anac e alla Corte dei Conti su una serie di presunte irregolarità nella gestione della società partecipata a capitale interamente pubblico che opera nella provincia di Roma e cura attività, funzioni e servizi relativi alle entrate di quattordici Comuni: Artena, Bellegra, Casape, Cave, Colonna, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Labico, Palestrina, Percile, Poli, Rocca di Cave, Rocca Priora, Roiate, Zagarolo. Il Cep, guidato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 23 aprile 2021) Unapoco trasparente degli affidamche ha sconquassato igià in affanno del(Cep). E dopo la Concorsopoli, adesso una nuova grana agita il Lazio. L’del senatore ex 5 Stelle, ora nel Misto, Emanuele, presentato alla Procura di Tivoli, all’Anac e alla Corte deisu una serie di presunte irregolarità nelladella società partecipata a capitale interamente pubblico che opera nella provincia di Roma e cura attività, funzioni e servizi relativi alle entrate di quattordici Comuni: Artena, Bellegra, Casape, Cave, Colonna, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Labico, Palestrina, Percile, Poli, Rocca di Cave, Rocca Priora, Roiate, Zagarolo. Il Cep, guidato ...

MatteoPedrosi : Sento parlare a destra e a manca di #SuperLega “competizione d’élite”, solo per “ricchi”. Solo per spendaccioni, al… - PrimaBergamo : L’Atalanta fa i conti con il rosso: Gosens è il primo espulso in A quest’anno: di Fabio Gennari Ne avevamo già parl… - Josto51037271 : @Corriere Siete patetici! Pensate piuttosto ai conti in rosso e ad evitare il fallimento! - AntonioVotino : Cosa rimane dopo il disastro delle scelte delle 12 magnifiche sulla #SuperLega? Solo un deserto di bugie e di conti… - 88_Guido : @FBiasin Minchia 3 anni per progettarlo e L hanno presentato così? Ovvio che poi hanno i conti in rosso ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Conti rosso La Superlega? Una sconfitta economica e morale Dando uno scorcio alla classifica di chi è più indebitato, la maggior parte dei conti in rosso, appartiene a chi aveva dato la disponibilità alla competizione. Secondo la GdS , che ha preso in ...

Sardegna rossa, 1806 nuovi casi in sette giorni e 157 focolai: 'Classificazione di rischio alta' ... l'Isola sarà la sola a dover fare i conti con le massime restrizioni. L'indice Rt sceso sotto ... A pesare, e a condannare la Sardegna al rosso, però, sono altri fattori: 157 focolai, due allerte '...

Conti in rosso e mala gestione. Esposto sul Consorzio Enti Pubblici LA NOTIZIA Crotone, il Covid mette in ginocchio commercianti e artigiani: «Momento difficilissimo» A causa delle chiusure forzate che si sono susseguite, i conti di molte attività sono in rosso, qualcuno chiuderà definitivamente, e anche chi riparte, alzerà a fatica la saracinesca. «Rispetto a ...

Borse: Juventus e Netflix, due crolli che fanno rumore Piazza Affari si accoda più timidamente (+0,3%, 24.161punti), con i titoli del lusso in evidenza, le banche negative e la Juventus in profondo rosso (-13,7% ... 4,84% dopo la presentazione dei conti ...

Dando uno scorcio alla classifica di chi è più indebitato, la maggior parte deiin, appartiene a chi aveva dato la disponibilità alla competizione. Secondo la GdS , che ha preso in ...... l'Isola sarà la sola a dover fare icon le massime restrizioni. L'indice Rt sceso sotto ... A pesare, e a condannare la Sardegna al, però, sono altri fattori: 157 focolai, due allerte '...A causa delle chiusure forzate che si sono susseguite, i conti di molte attività sono in rosso, qualcuno chiuderà definitivamente, e anche chi riparte, alzerà a fatica la saracinesca. «Rispetto a ...Piazza Affari si accoda più timidamente (+0,3%, 24.161punti), con i titoli del lusso in evidenza, le banche negative e la Juventus in profondo rosso (-13,7% ... 4,84% dopo la presentazione dei conti ...