Ciao Sono Vale con Tutto Ciò Che Vuoi in finale a Musicultura

Da oggi, venerdì 23 aprile 2021, è disponibile il nuovo singolo di Ciao Sono Vale, Tutto Ciò Che Vuoi (Honiro). L'artista è in gara tra i 16 finalisti della XXXII edizione di Musicultura. "Penso sia il brano più maturo ed universale che ho scritto finora – afferma Ciao Sono Vale. Parte da un'idea di Diego Calvetti, produttore del brano, ma per me è stato facile immergermi nel contesto ed esprimere le mie emozioni, cercando per la prima volta di "contenerle" in un linguaggio che penso possa arrivare a tutti con più facilità". "Parla dell'amore in tutte le sue forme – conclude Ciao Sono Vale – nel mio caso, del rapporto con la mia fidanzata, che per me è la cosa più ..."

