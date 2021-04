Casa per le vacanze, ecco dove (conviene) comprare (Di venerdì 23 aprile 2021) Una Casa per le vacanze è il sogno di molti. Con la pandemia che ha reso lo smartworking sempre più diffuso e un’altra (la seconda) estate in stato di emergenza, sono tanti in tanti a desiderare un posto proprio lontano dalla città e a contatto con la natura dove continuare a vivere e lavorare con più serenità, spazio, ma anche libertà negli spostamenti all’aria aperta. Per questo, oltre gli affitti, sono in impennata anche le vendite. Lo dice una ricerca dell’Ufficio Studi di Immobiliare.it che ha analizzato il mercato delle case per le vacanze nelle principali aree del turismo di mare e che parla di un vero e proprio boom nella domanda: ci sono stati importanti aumenti ovunque, con un record del +153% nelle Cinque Terre. Sono proprio le zone più vicine alle grandi città quelle che hanno riscosso più successo: oltre ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 23 aprile 2021) Unaper leè il sogno di molti. Con la pandemia che ha reso lo smartworking sempre più diffuso e un’altra (la seconda) estate in stato di emergenza, sono tanti in tanti a desiderare un posto proprio lontano dalla città e a contatto con la naturacontinuare a vivere e lavorare con più serenità, spazio, ma anche libertà negli spostamenti all’aria aperta. Per questo, oltre gli affitti, sono in impennata anche le vendite. Lo dice una ricerca dell’Ufficio Studi di Immobiliare.it che ha analizzato il mercato delle case per lenelle principali aree del turismo di mare e che parla di un vero e proprio boom nella domanda: ci sono stati importanti aumenti ovunque, con un record del +153% nelle Cinque Terre. Sono proprio le zone più vicine alle grandi città quelle che hanno riscosso più successo: oltre ...

Advertising

VittorioSgarbi : Non ha alcun senso tenerci tappati in casa dalle 22 alle 5! - MediasetPlay : Ma facci pure vedere casa, Dayane! ?? Twittate con #ISOLAPARTY per interagire in diretta con @valeriangione ed… - LoredanaBerte : Non facciamo calare l’attenzione! Questo tema è più importante che mai. Malika è stata cacciata di casa, insultata… - SimonuandaMaria : RT @globalistIT: Ecco cosa ha detto Salvini per manifestare il suo disprezzo verso chi ha liberato l'Italia dalla dittatura e occupazione n… - flpsq : Esci di casa per andare al lavoro. Arrivi al parcheggio. Cerchi la macchina. Dopo mezz'ora di vana ricerca, ti rass… -

Ultime Notizie dalla rete : Casa per Sgarbi: Grillo, padre disperato e leader politico finito Tu sei stato cacciato di casa: non so se te ne sei reso conto. La cosa a me non può che fare piacere. Né posso pensare a cose che potevo dirti per aiutarti a salvare cose che nemmeno volevi più ...

La religione del Covid: così la menzogna diventa legge Dal Covid si guarisce stando a casa, se ben curati, e subito. Perché ricorrere ai vaccini, per una malattia così poco preoccupante, se non viene trascurata? E che vaccini, poi: sperimentali, non ...

Tanzania, una casa per i bimbi orfani | Rivista Africa Rivista Africa "Cacciato da casa e picchiato perché gay". Ma la mamma attacca: no, è un violento Giacomo, 28 anni, si racconta in Tv e al giornale: lei urlava insulti omofobi («fai schifo), lo zio mi ha affrontato con una bombola. Gli avvocati dei suoi: ha un fine indagini per maltrattamenti ...

Dallo speck al San Marzano, la mazzata del Covid sulle Dop: il fatturato crolla anche del 30% Il 2019 è stato l'anno del boom, con 16,2 miliardi di valore economico annuale delle produzioni, sei per cento di crescita rispetto al 2018 ed esportazioni per nove miliardi di euro. Poi è arrivata la ...

Tu sei stato cacciato di: non so se te ne sei reso conto. La cosa a me non può che fare piacere. Né posso pensare a cose che potevo dirtiaiutarti a salvare cose che nemmeno volevi più ...Dal Covid si guarisce stando a, se ben curati, e subito. Perché ricorrere ai vaccini,una malattia così poco preoccupante, se non viene trascurata? E che vaccini, poi: sperimentali, non ...Giacomo, 28 anni, si racconta in Tv e al giornale: lei urlava insulti omofobi («fai schifo), lo zio mi ha affrontato con una bombola. Gli avvocati dei suoi: ha un fine indagini per maltrattamenti ...Il 2019 è stato l'anno del boom, con 16,2 miliardi di valore economico annuale delle produzioni, sei per cento di crescita rispetto al 2018 ed esportazioni per nove miliardi di euro. Poi è arrivata la ...