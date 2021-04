Attenti: la censura contro Kant e Aristotele è il nuovo comunismo. Lo dice lo storico Hanson (Di venerdì 23 aprile 2021) Lei si chiama Bari Weiss e si è dimessa dal New York Times perché non era allineata al “pensiero unico“. Per le sue posizioni scomode era incappata nella gogna social su Twitter e ha preferito andarsene perché non era libera di scrivere ciò che voleva. Ora denuncia il fatto che alla Fieldstone School di New York si è arrivati a censurare Newton. Newton censurato in una scuola di New York “La fisica sembra diversa – ha scritto Bari Weiss sul City Journal – ‘Non le chiamiamo più leggi di Newton’, mi informa un superiore della scuola. ‘Le chiamiamo tre leggi fondamentali della fisica’. Dicono che dobbiamo ‘decentrare la bianchezza’ e dobbiamo riconoscere che ‘in fisica c’è molto di più del semplice Newton’”. Dall’articolo sul City Journal emerge che negli atenei americani grazie alla teoria critica della razza, supportata dalla Casa Bianca, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 aprile 2021) Lei si chiama Bari Weiss e si è dimessa dal New York Times perché non era allineata al “pensiero unico“. Per le sue posizioni scomode era incappata nella gogna social su Twitter e ha preferito andarsene perché non era libera di scrivere ciò che voleva. Ora denuncia il fatto che alla Fieldstone School di New York si è arrivati are Newton. Newtonto in una scuola di New York “La fisica sembra diversa – ha scritto Bari Weiss sul City Journal – ‘Non le chiamiamo più leggi di Newton’, mi informa un superiore della scuola. ‘Le chiamiamo tre leggi fondamentali della fisica’. Dicono che dobbiamo ‘decentrare la bianchezza’ e dobbiamo riconoscere che ‘in fisica c’è molto di più del semplice Newton’”. Dall’articolo sul City Journal emerge che negli atenei americani grazie alla teoria critica della razza, supportata dalla Casa Bianca, ...

