Amici 20 | anticipazioni e ospiti di sabato 24 aprile

(Di venerdì 23 aprile 2021) Continuano le eliminazioni addi Maria De Filippi, ad un mese dalla finalissima di22 maggio, quando il programma andrà in diretta e sarà il televoto a decidere il vincitore. Nella puntata che andrà in onda24in prima serata su Canale 5, un altro talento sarà eliminato, riducendo così ad otto i concorrenti che rimarranno in gara. Dopo l'ultima eliminazione della ballerina Martina Miliddi, il sogno della vittoria finale è ancora vivo per i cantanti Deddy, Sangiovanni, Raffaele Renda, Tancredi Cantù Rajnoldi e Aka7even e per i ballerini Serena Marchese, Alessandro Cavallo, Giulia Stabile e Samuele Barbetta, equamente suddivisi, tre per squadra, tra i team Zerbi-Celentano, Arisa-Cuccarini e Pettinelli-Peparini. La sorte dei ragazzi, in questa fase eliminatoria, è affidata alle votazioni dei ...