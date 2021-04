Acciuga – Roma

(Di sabato 24 aprile 2021)Via Vodice, 25A/B – 00195Tel. 06/3723395 Sito Internet: www..it Tipologia: principalmente pesce Prezzi: antipasti 15/30€, primi 15/22€, secondi 25/30€, dolci 10€ Giorno di chiusura: DomenicaOFFERTAL’inizio della nostra ultima esperienza in questo ristorante di cui vi abbiamo ben parlato nelle passate edizioni della guida – è presente sin dagli esordi del 2018 – non è stato dei migliori: mezz’ora di attesa al tavolo senza attenzioni interrotta dall’annuncio a gran voce del Sous Chef (la sera della nostra visita Delmonte era assente) del benvenuto della cucina destinato a due commensali giunti dopo di noi, purtroppo a noi non concesso neanche in seguito… Smaltita la delusione, abbiamo cercato consolazione nel menù degustazione “Federico”, 4 portate scelte dalla cucina (50€) che abbiamo chiesto ...

