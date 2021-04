Xbox Series X S | Unravel | Titanfall e Battlefield V tra i giochi EA Play che supportano la tecnologia FPS Boost

(Di giovedì 22 aprile 2021) Microsoft ha pubblicato in queste ore un nuovo elenco diche riceveranno miglioramenti al frame rate tramite laFPS. La maggior parte dei titoli che riceveranno questo miglioramento fanno parte di EAcomeV,2,, Mirror's Edge Catalyst e Plant Vs Zombies Garden Warfare da oggi funzioneranno fino a 120 fps suX eS. La società ha spiegato, sul suo sito Web ufficiale, che il lavoro è stato svolto insieme agli sviluppatori in modo che ipotessero raddoppiare il frame rate al secondo. In alcuniin cui è stato utilizzato FPS, è ...

Advertising

top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #9: Resident Evil Village - Xbox Series X editore Capcom EUR 69.99 - tech_gamingit : Xbox Game Pass Ultimate: 13 nuovi giochi EA Play ricevono FPS Boost su Xbox Series X/S - oOShinobi777Oo : Xbox Game Pass Ultimate: 13 nuovi giochi EA Play ricevono FPS Boost su Xbox Series X/S - Giocaruso87 : RT @HDblog: Xbox, da oggi non serve più l'abbonamento Live Gold per l'online dei free-to-play - AlessandroAlosi : RT @TheGamesMachine: Il #MotoGP dei milanesi di #Milestone si dimostra ancora il miglior simulatore di #Motomondiale che si possa desiderar… -

Ultime Notizie dalla rete : Xbox Series

La sfida sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console(One, One S, One X,X,...Allo stesso tempo non ci è dato sapere se anche le versioniX - S e old gen si attestino sulla stessa dimensione. Sappiamo tutti quanto sia difficile, al giorno d'oggi, riuscire ad ...Giochi come Battlefield V, Titanfall 2, Unravel, Mirror's Edge Catalyst e Plant Vs Zombies Garden Warfare da oggi funzioneranno fino a 120 fps su Xbox Series X e Xbox Series S. La società ha spiegato, ...Nella giornata di oggi, Microsoft ha annunciato che 13 titoli Electronic Arts, tutti disponibili per i membri di Xbox Game Pass Ultimate via EA Play, ...