Un “delitto d’inverno” nella dolce e dura Irlanda (Di giovedì 22 aprile 2021) Corre l’anno 1957. È pieno inverno nella contea di Wexford – nel cuore dell’Irlanda – e a Ballyglass House, la residenza degli Osborne, una famiglia protestante molto in vista, viene trovato il... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 22 aprile 2021) Corre l’anno 1957. È pieno invernocontea di Wexford – nel cuore dell’– e a Ballyglass House, la residenza degli Osborne, una famiglia protestante molto in vista, viene trovato il...

Advertising

fmusolino : Non esistono le etichette, ci sono libri belli e brutti. #JohnBanville firma un giallo stile #Cluedo con un cadaver… - GazzettaDelSud : RT @fmusolino: Non esistono le etichette, ci sono libri belli e brutti. #JohnBanville firma un giallo stile #Cluedo con un cadavere in bibl… - Basil_73 : RT @fmusolino: Non esistono le etichette, ci sono libri belli e brutti. #JohnBanville firma un giallo stile #Cluedo con un cadavere in bibl… - amantilibri : RT @fmusolino: Non esistono le etichette, ci sono libri belli e brutti. #JohnBanville firma un giallo stile #Cluedo con un cadavere in bibl… - Stoleggendo : RT @fmusolino: Non esistono le etichette, ci sono libri belli e brutti. #JohnBanville firma un giallo stile #Cluedo con un cadavere in bibl… -

Ultime Notizie dalla rete : delitto d’inverno Un “delitto d’inverno” nella dolce e dura Irlanda Gazzetta del Sud