Tito Rabat torna in MotoGP: sarà a Jerez con Pramac (Di giovedì 22 aprile 2021) Quando la MotoGP (ri)chiama, Tito Rabat risponde. Il pilota catalano farà il suo ritorno nella classe regina al prossimo GP di Jerez, guidando la Ducati satellite di Pramac Racing. Il numero 53, che quest’anno correrà nel mondiale Superbike con il team Barni, prenderà il posto di Jorge Martin, alle prese con le fratture rimediate in Portogallo. Il pilota spagnolo, autore di un brutto volo nelle FP3, è stato operato ieri, e dovrà osservare un periodo di riposo di sei settimane. Che botta per Martin! Infortunio e operazione in vista Tito Rabat torna in MotoGP: ma perché lui e non Pirro? La logica ducatistica avrebbe suggerito di riportare in gara Michele Pirro, infaticabile test rider sempre pronto a scendere in pista come ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 22 aprile 2021) Quando la(ri)chiama,risponde. Il pilota catalano farà il suo ritorno nella classe regina al prossimo GP di, guidando la Ducati satellite diRacing. Il numero 53, che quest’anno correrà nel mondiale Superbike con il team Barni, prenderà il posto di Jorge Martin, alle prese con le fratture rimediate in Portogallo. Il pilota spagnolo, autore di un brutto volo nelle FP3, è stato operato ieri, e dovrà osservare un periodo di riposo di sei settimane. Che botta per Martin! Infortunio e operazione in vistain: ma perché lui e non Pirro? La logica ducatistica avrebbe suggerito di riportare in gara Michele Pirro, infaticabile test rider sempre pronto a scendere in pista come ...

