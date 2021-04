Superlega | l' interista Mentana | ' Spezia - Inter fa capire che il calcio non è la Playstation'

Advertising

JInside4 : @christianrocca Eh ma l’interista pariolino lo riconosci dal coraggio... dall’altruismo e dalla fantasia… - ferne1908 : RT @NFratoianni: Da tifoso interista sono contento che la prima squadra di calcio italiana ad abbandonare il progetto SuperLega sia stata p… - MatteoBandit2 : @albo_interista Vedrai adesso, che potenza di fuoco.?? Senza la SuperLega, si andrà di stipendi pagati a rate, merca… - Fiodor1976 : @NFratoianni @Inter da tifoso interista, piuttosto che assistere a questo teatrino ridicolo, sarei stato più conten… - NonUnodiMeno : RT @NFratoianni: Da tifoso interista sono contento che la prima squadra di calcio italiana ad abbandonare il progetto SuperLega sia stata p… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega interista

la Repubblica

1 Enrico Mentana , direttore del tg di LA7 , dice la sua sulla: 'Partite come Spezia - Inter o Milan - Sassuolo fanno ben capire perfino ai più invasati che il calcio è un'altra cosa rispetto alla Playstation proprio perché permette di sognare e ...Ultimo lampoal 94 con Lukaku che fa da sponda per Lautaro, ma Provedel è attento e salva ... Io ho cercato di caricare i ragazzi dicendo che se gli altri organizzavano lanoi ...Ci risiamo. Nemmeno il tempo di godersi il primo posto solitario e lo scudetto matematico a 9 punti in 6 partite, e Antonio Conte torna a parlare del futuro nei termini che più gli sono cari: "Mi chie ...Inter, Antonio Conte non sa se resterà ancora sulla panchina dei nerazzurri. Il mister vuole chiarezza dalla società che ...