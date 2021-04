Scuole e coprifuoco, la Gelmini getta acqua sul fuoco: “Avverrà tutto gradualmente e in sicurezza” (Di giovedì 22 aprile 2021) Nel governo rappresenta gli Affari Regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, ed il suo compagno di ‘coalizione’, Massimiliano Fedriga, è presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Dunque, come è giusto che sia, dopo i diffusi ‘malumori’ seguiti ieri alla ‘road-map’ sulle riaperture da parte della Conferenza, oggi la ministra è intervenuta stigmatizzando la situazione, e lasciando intendere che nulla è ancora ‘compromesso’. Gelmini: “Presto il coprifuoco sarà solo un brutto ricordo, non che durerà fino al 31 luglio” Intanto, la questione coprifuoco, il cui posticipo alle 23, così come proposto dalle Regioni, non è stato accettato, alleno fino al prossimo primo giugno: ”Il fatto che nel testo del decreto varato ieri non sia stato riprogrammato il ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 aprile 2021) Nel governo rappresenta gli Affari Regionali e le Autonomie, Mariastella, ed il suo compagno di ‘coalizione’, Massimiliano Fedriga, è presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Dunque, come è giusto che sia, dopo i diffusi ‘malumori’ seguiti ieri alla ‘road-map’ sulle riaperture da parte della Conferenza, oggi la ministra è intervenuta stigmatizzando la situazione, e lasciando intendere che nulla è ancora ‘compromesso’.: “Presto ilsarà solo un brutto ricordo, non che durerà fino al 31 luglio” Intanto, la questione, il cui posticipo alle 23, così come proposto dalle Regioni, non è stato accettato, alleno fino al prossimo primo giugno: ”Il fatto che nel testo del decreto varato ieri non sia stato riprogrammato il ...

