**Scuola: test sicurezza mascherine, studenti si confrontano online e il video è virale** (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - Mascherina acquistata in farmacia o mascherina distribuita a scuola? A quanto pare per gli studenti non è più un dilemma. Con un video diventato virale grazie a quasi 3 milioni di visualizzazioni, mezzo milione di like, 2.500 commenti e 16.700 condivisioni una giovane liceale sperimenta la sicurezza della mascherina ricevuta in dotazione dalla scuola, rispetto ad una chirurgica acquistata in farmacia, provando a spegnere una fiammella con il volto coperto dai due tipi di dispositivo. Il risultato? Fiammella accesa con la chirurgica, spenta con indosso quella di scuola. E a valanga su Tik Tok dove è stato postato il video, gli studenti hanno ripetuto l'esperimento, provando a spegnere 'in maschera' la loro candelina. Sul social tra i commenti della comunità studentesca regna ...

