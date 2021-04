Scompare un sottomarino | angoscia in Indonesia | “53 a bordo | ossigeno solo per 3 giorni”

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 22 aprile 2021) Una dolorosa corsa contro il tempo per salvare 53 persone. Ini soccorsi navali stanno cercando senza sosta in queste ore unmilitare scomparso a circa 100 chilometri dalla costa di Bali, ieri 21 aprile. Asono appunto in 53 ma hannosoltanto per altre 72 ore. La Marinana ha mobilitato sei navi da guerra, un elicottero e 400 persone. A 700 metri sotto il livello del mare Anche i vicini Singapore e Malaysia hanno inviato le loro navi. Usa, Australia, Francia e Germania hanno offerto aiuto ma potrebbe essere determinante quello dell’India, esperta nei ritrovamenti in mare. Il mezzo sparito è un KRI Nanggala 402 di fabbricazione tedesca. Ilera impegnato in un’esercitazione che prevedeva il lancio di siluri quando, alle 3 del ...