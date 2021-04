Roma | incidente stradale sulla Cristoforo Colombo | coinvolta ambulanza

Advertising

cronacadiroma : #roma - Incidente sulla Colombo, si ribalta un’ambulanza: 4 feriti - PLRomaCapitale : #Roma - Piazzale delle Medaglie d'Oro - Traffico rallentato causa #incidente - rep_roma : Roma, incidente stradale sulla Cristoforo Colombo: si ribalta ambulanza, 4 feriti. Stava portando un bambino all'os… - zazoomblog : Brutto incidente a Roma: un’ambulanza si ribalta dopo lo scontro con un’auto 4 feriti - #Brutto #incidente #Roma: - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Roma, incidente auto-ambulanza sulla Colombo: il mezzo di soccorso si ribalta, trasportava bimbo in ospedale per una te… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma incidente

La morte di del cantante, vittima di unsulla circonvallazione Clodia (), Baroni venne travolto da un'automobile che stava facendo inversione di marcia in un angolo nascosto, è stata un ...fra un'ambulanza e una Ford Fiesta, in via Cristoforo Colombo. Lo scontro è avvenuto intorno alle 11,45 all'altezza di via dei Georgofili (ex Fiera di). A quanto ricostruito dalla ...Quattro persone sono rimaste ferite a Roma in un incidente stradale che ha coinvolto un'ambulanza mentre stava trasportando un bambino in ospedale.La tragica scoperta questa mattina da parte della figlia che è andato a cercarlo a casa perchè non rispondeva al telefono da ore. Comunità in lutto e sotto shock.