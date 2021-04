Riverdale | Skeet Ulrich e Lucy Hale non stanno più insieme

(Di giovedì 22 aprile 2021) Gossip I due attori paparazzati mentre si scambiavano un bacio appassionato ma la loro storia è già finita Pubblicato su 21 Aprile 2021didi Pretty Little Liars si sono lasciati. Tanti i curiosi su questa love story dopo che i due sono stati fotografati dai paparazzi mentre si scambiavano un appassionante bacio. Foto che hanno prontamente fatto il giro del web data la popolarità di. È dunque nato un nuovo, grande, amore? Non proprio. Il 51enne e la 31enne non hanno mai confermato la loro liaison ma neppure smentito: cosa c’è di vero tra? Ebbene, a quanto pare la storia non è mai ...

Entrambi c'entrano conUlrich ha interpretato FP Jones , il padre di Jughead, ma ha lasciato il cast dopo la quarta stagione. Lucy Hale ha recitato in un episodio della serie prima ...immagine dall'account instagram ufficiale di Lucy Hale - Consigliato per te - L'attoreUlrich diè stato beccato da alcuni paparazzi in atteggiamenti intimi insieme a Lucy Hale. Che tra i due ci sia qualcosa di più? Un nuovo amore è nell'aria e stavolta la coppia colpita ...Skeet Ulrich di Riverdale e Lucy Hale di Pretty Little Liars si sono lasciati. Tanti i curiosi su questa love story dopo che i due sono stati fotografati dai paparazzi mentre si scambiavano un appassi ...La quinta stagione di Riverdale è uscita su Premium Stories ed è in trasmissione su SKY. Ma quando uscirà su Netflix? Scopriamo di più ...