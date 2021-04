Oroscopo 23 aprile 2021: Toro più flessibili, momento propizio per Capricorno (Di giovedì 22 aprile 2021) Le previsioni dell’Oroscopo del 23 aprile 2021 denotano una giornata impegnativa per Toro. I nati sotto il segno del Capricorno, invece, sono favoriti nel lavoro, mentre i Pesci devono risolvere questioni in sospeso. Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete. Questo è il momento di insistere se volete ottenere dei risultati soddisfacenti sotto il punto di L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 22 aprile 2021) Le previsioni dell’del 23denotano una giornata impegnativa per. I nati sotto il segno del, invece, sono favoriti nel lavoro, mentre i Pesci devono risolvere questioni in sospeso.da Ariete a Vergine Ariete. Questo è ildi insistere se volete ottenere dei risultati soddisfacenti sotto il punto di L'articolo proviene da KontroKultura.

