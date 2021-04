Luca Sacchi, la fidanzata Anastasiya in lacrime: “Lo vidi a terra” (Di giovedì 22 aprile 2021) Luca Sacchi, la fidanzata Anastasiya piange in aula durante il processo: “Fui colpita alla testa. La ragazza è imputata Anastasiya Kylemnyk, la fidanzata di Luca Sacchi (foto Facebook)Si sta celebrando presso la Corte d’Assise di Roma il processo per l’omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso nella notte tra il 23 e 24 ottobre 2019 con un colpo di pistola. Gli imputati sono Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, due ragazzi di venti anni di San Basilio, autori materiali dell’aggressione secondo l’accusa. Gli altri sono Marcello De Propris, il quale diede l’arma del delitto e suo padre Armando che ha l’accusa di detenzione della stessa. La stessa Anastasiya Kylemnyk è coinvolta. Il suo nome rientra nella ... Leggi su ck12 (Di giovedì 22 aprile 2021), lapiange in aula durante il processo: “Fui colpita alla testa. La ragazza è imputataKylemnyk, ladi(foto Facebook)Si sta celebrando presso la Corte d’Assise di Roma il processo per l’omicidio di, il ragazzo ucciso nella notte tra il 23 e 24 ottobre 2019 con un colpo di pistola. Gli imputati sono Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, due ragazzi di venti anni di San Basilio, autori materiali dell’aggressione secondo l’accusa. Gli altri sono Marcello De Propris, il quale diede l’arma del delitto e suo padre Armando che ha l’accusa di detenzione della stessa. La stessaKylemnyk è coinvolta. Il suo nome rientra nella ...

