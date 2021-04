Le pagelle di Napoli - Lazio 5 - 2 | Reina malissimo 4 ma è tutta la difesa che non va | Leiva trotterella 5

(Di giovedì 22 aprile 2021)ladella, con unstranamente apatico. Immobile Milinkovic si salvano con due grandi gol.4 Giornata da dimenticare: non irreprensibile sul tiro di Politano che lo ...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #NapoliLazio le #pagelle #Insigne è il padrone, 7,5. #Reina da 4 - Gazzetta_it : #NapoliLazio le #pagelle #Insigne è il padrone, 7,5. #Reina da 4 - Fantacalciok : Pagelle Napoli – Lazio 5-2, highlights e voti fantacalcio - caiobtncrt : RT @RaffaeleDeSa: #NapoliLazio - Il Napoli travolge la Lazio al Maradona. Memorabili i goal di #Insigne e #Mertens, due calciatori semplice… - infoitinterno : Napoli-Lazio Voti | Highlights | Pagelle | Tabellino -

LAZZARI 5 Poco sfruttato nonostante un inizio convincente da quella parte ilinnalza un muro che è praticamente insuperabile. MILINKOVIC 6 Si vede ammonire per un fallo che Di Bello per un ...Subisce la velocità e determinazione su quella fascia del). Correa 5,5 : il palo ad inizio gara trema ancora. Sparisce dal gioco nei secondi 45'. Immobile 6,5 : è il giocatore che ci prova di ...Troppa la superiorità azzurra: tecnica, tattica, agonistica, psicologica. Certo, c’è la pausa folle di cinque minuti che porta ai due gol della Lazio, ma mai la gara sembra ...La redazione di Tuttomercatoweb ha dato i voti ai calciatori della Lazio dopo la sconfitta contro il Napoli. Tra i peggiori in campo, l'ex di turno, Pepe Reina ...