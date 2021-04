Isola dei Famosi 2021, Akash parla del suo abbandono (Di giovedì 22 aprile 2021) Akash Kumar, ospite del salotto web di Tommaso Zorzi, Il Punto Z, ha parlato de L’Isola dei Famosi e del suo ritiro avvenuto dopo solo una settimana. Dopo aver perso al televoto contro Drusilla Gucci, Akash Kumar è stato spedito su Parasite Island insieme ad Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani e gli è stata data la possibilità di restare in gioco insieme a loro. Il modello però ha rifiutato ed è tornato in Italia. La replica di Akash Kumar A domanda diretta “perché ti sei ritirato?”, il modello veronese ha risposto dando la colpa del suo ritiro in parte ad Elisa Isoardi (?) ed in parte a Fariba Tehrani (?). “Quando ci hanno diviso in due gruppi, i Rafinados ed i Burinos, Elisa Isoardi mi ha detto: ‘Noi siamo Rafinados se ci propongono un’altra Isola non possiamo restare‘; ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 22 aprile 2021)Kumar, ospite del salotto web di Tommaso Zorzi, Il Punto Z, hato de L’deie del suo ritiro avvenuto dopo solo una settimana. Dopo aver perso al televoto contro Drusilla Gucci,Kumar è stato spedito su Parasite Island insieme ad Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani e gli è stata data la possibilità di restare in gioco insieme a loro. Il modello però ha rifiutato ed è tornato in Italia. La replica diKumar A domanda diretta “perché ti sei ritirato?”, il modello veronese ha risposto dando la colpa del suo ritiro in parte ad Elisa Isoardi (?) ed in parte a Fariba Tehrani (?). “Quando ci hanno diviso in due gruppi, i Rafinados ed i Burinos, Elisa Isoardi mi ha detto: ‘Noi siamo Rafinados se ci propongono un’altranon possiamo restare‘; ...

