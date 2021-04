Il decreto sulle riaperture c’è, ma non piace alla Lega. Fedriga: “Nelle prossime settimane ci potrebbe essere una revisione” (Di giovedì 22 aprile 2021) Nessuna modifica sul coprifuoco e sulla riapertura dei locali rispetto a quanto deciso nel corso della la settimana scorsa nella riunione della cabina di regia. E’ la posizione del premier Mario Draghi ribadita ai ministri nel corso della riunione che ha preceduto il Cdm di ieri sul nuovo decreto Covid che contiene la road map delle riaperture. Si resta dunque alle 22 come orario limite per il rientro presso la propria abitazione e alla possibilità dei ristoranti all’aperto di aprire anche per cena, mentre quelli al chiuso saranno accessibili la sera non prima dell’inizio di giugno. Il presidente del Consiglio ha risposto dunque con pugno fermo al pressing del leader della Lega Matteo Salvini (leggi l’articolo), sullo slittamento del coprifuoco alle 23, facendo notare – non senza irritazione – che la decisione è stata ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 aprile 2021) Nessuna modifica sul coprifuoco e sulla riapertura dei locali rispetto a quanto deciso nel corso della la settimana scorsa nella riunione della cabina di regia. E’ la posizione del premier Mario Draghi ribadita ai ministri nel corso della riunione che ha preceduto il Cdm di ieri sul nuovoCovid che contiene la road map delle. Si resta dunque alle 22 come orario limite per il rientro presso la propria abitazione epossibilità dei ristoranti all’aperto di aprire anche per cena, mentre quelli al chiuso saranno accessibili la sera non prima dell’inizio di giugno. Il presidente del Consiglio ha risposto dunque con pugno fermo al pressing del leader dellaMatteo Salvini (leggi l’articolo), sullo slittamento del coprifuoco alle 23, facendo notare – non senza irritazione – che la decisione è stata ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Il prof. @tomasomontanari è molto critico nei confronti del governo sulle #riaperture: 'Si sono guardat… - Corriere : ?? Cosa dice il nuovo decreto sulle riaperture e sulla proroga del coprifuoco - borghi_claudio : @MarzeoF @silvacoscina Le cose passate sono quelle trasposte negli atti. Ad esempio la possibilità per il governo d… - MariaCaruzzo : RT @PetrisDe: La decisione della #Lega di non votare il dl sulle #riaperture è sbagliata e grave. Il decreto registra l'accordo che era sta… - FinoGinofino : RT @vicevongola2: Il decreto sulle riaperture c'è perché l'ha preteso la Lega. Fino al giorno prima non se ne parlava. -