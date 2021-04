Il calcio ha poco da festeggiare (Di giovedì 22 aprile 2021) E ora di cosa parliamo? La Superlega è durata il tempo che i tifosi inglesi delle cinque squadre superleghiste si facessero un paio di pinte nei pub davanti gli stadi di competenza. Poi sono usciti e si sono messi a protestare, minacciando, specialmente quelli della Kop di Anfield Road, di ribaltare il celebre refrain dei Reds: “D’ora in poi camminerete da soli”. E giù tutto il castello (di carte, nel vero senso della parola), una specie di fuga da Dunkerque più scomposta di quella storica. “Sorry guys we made a mistake”. Ma vi aspettavate applausi, baci e abbracci? Se fai la rivoluzione (anche dall’alto), diceva Indro Montanelli, non puoi sperare nell’appoggio dei carabinieri e nella benedizione del Papa (a proposito, dal Papa ci torniamo). Tutto finito. Per ora. Un’allegria da Place de la Concorde si aggira per l’Europa, con Pep Guardiola e Jurgen Klopp, con Roberto De Zerbi e ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 22 aprile 2021) E ora di cosa parliamo? La Superlega è durata il tempo che i tifosi inglesi delle cinque squadre superleghiste si facessero un paio di pinte nei pub davanti gli stadi di competenza. Poi sono usciti e si sono messi a protestare, minacciando, specialmente quelli della Kop di Anfield Road, di ribaltare il celebre refrain dei Reds: “D’ora in poi camminerete da soli”. E giù tutto il castello (di carte, nel vero senso della parola), una specie di fuga da Dunkerque più scomposta di quella storica. “Sorry guys we made a mistake”. Ma vi aspettavate applausi, baci e abbracci? Se fai la rivoluzione (anche dall’alto), diceva Indro Montanelli, non puoi sperare nell’appoggio dei carabinieri e nella benedizione del Papa (a proposito, dal Papa ci torniamo). Tutto finito. Per ora. Un’allegria da Place de la Concorde si aggira per l’Europa, con Pep Guardiola e Jurgen Klopp, con Roberto De Zerbi e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Falsa partenza per la Superlega. A poco più di 48 ore dalla nascita già perde i pezzi. Tutte e sei le inglesi rinu… - Tommasolabate : Tema di poco interesse, ormai. Ma penso che le interviste rilasciate da Florentino Pérez e Andrea Agnelli nelle ult… - f_chinellato : RT @parallelecinico: A '90° Minuto' poco fa: 'Riassumiamo il flop della Superlega così: il calcio non è il basket e gli Stati Uniti non son… - Stefano_Steve85 : RT @parallelecinico: A '90° Minuto' poco fa: 'Riassumiamo il flop della Superlega così: il calcio non è il basket e gli Stati Uniti non son… - PAT15743744 : RT @parallelecinico: A '90° Minuto' poco fa: 'Riassumiamo il flop della Superlega così: il calcio non è il basket e gli Stati Uniti non son… -

Ultime Notizie dalla rete : calcio poco Coprifuoco, scontro Draghi - Salvini La suspence sulla sorte del titolare della Sanità è però durata poco, perché il capogruppo della ... Ieri il mondo del calcio scosso dall'accordo di 12 grandi club sulla creazione di una Super League ...

Il flop della Superlega e l'unica via d'uscita ... e significativamente la fine di questa idea è iniziata in quella che del calcio moderno è la ... che ha visto sfilarsi poco dopo anche Inter e Atletico Madrid. Alla fine, oltre al Milan, pure Andrea ...

Nasce (forse…) la Super Lega di calcio: poco super e poco lega Per Sempre Napoli I capitali non coraggiosi del calcio La Superlega di calcio è passata più veloce delle meteoriti nella notte di San Lorenzo. Come mai? Volendo volare alto potremmo citare Michel Albert e il suo “capitalismo contro capitalismo”: da un lat ...

LA LANTERNA VERDE - VITTORIA PREZIOSA MA IL DUETTO CR7-DYBALA E’ STONATO… Ok, la Super League non fa più notizia. Come ha spiegato il buon Paratici, “… ne hanno parlato proprio tutti”. Un giorno, capiremo meglio e, magari, sapremo molto ...

La suspence sulla sorte del titolare della Sanità è però durata, perché il capogruppo della ... Ieri il mondo delscosso dall'accordo di 12 grandi club sulla creazione di una Super League ...... e significativamente la fine di questa idea è iniziata in quella che delmoderno è la ... che ha visto sfilarsidopo anche Inter e Atletico Madrid. Alla fine, oltre al Milan, pure Andrea ...La Superlega di calcio è passata più veloce delle meteoriti nella notte di San Lorenzo. Come mai? Volendo volare alto potremmo citare Michel Albert e il suo “capitalismo contro capitalismo”: da un lat ...Ok, la Super League non fa più notizia. Come ha spiegato il buon Paratici, “… ne hanno parlato proprio tutti”. Un giorno, capiremo meglio e, magari, sapremo molto ...