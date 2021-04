Festa di compleanno in casa: intero asilo (e 100 bambini) in quarantena (Di giovedì 22 aprile 2021) Ci sarebbero una o più feste di compleanno all'origine del maxi - focolaio che si è scatenato a Edolo: 37 positivi in tre giorni, e tutti riconducibili ai bambini che frequentano l'asilo e alle loro ... Leggi su bresciatoday (Di giovedì 22 aprile 2021) Ci sarebbero una o più feste diall'origine del maxi - focolaio che si è scatenato a Edolo: 37 positivi in tre giorni, e tutti riconducibili aiche frequentano l'e alle loro ...

Advertising

Marika802 : @Camilla29321603 @infotommizorzi Meglio cosi , il video che ho visto è di 51 secondi. Comunque anche il 27 febbra… - pelleimpura : Che palle mangiare la stessa torta ogni compleanno o festa, un po’ di fantasia #cortesiepergliospiti - andreeeeao : @AK4ASHII Tu stamattina: “mo entro su animal crossing chissà se mi hanno fatto la festa per il compleanno” - SemperAdamantes : RT @lucabattanta: La gente che insiste per il pass è la stessa che dice in televisione che per fare una festa di compleanno si tamponano tu… - IanoS59 : RT @lucabattanta: La gente che insiste per il pass è la stessa che dice in televisione che per fare una festa di compleanno si tamponano tu… -