Emis Killa e Jake La Furia, il live a Milano è sold out e raddoppia (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo aver comunicato il rinvio delle date evento, prodotte da Vivo Concerti, a novembre 2021 a causa dell'emergenza sanitaria in corso, il live a Milano di "Emis Killa & Jake LA Furia: L'APOCALISSE", previsto sabato 6 novembre, registra il tutto esaurito e raddoppia con un nuovo appuntamento domenica 7 novembre, presso il Fabrique. Emis Killa e Jake La Furia si esibiranno live il prossimo novembre, sull'onda del successo ottenuto con il loro primo disco insieme, "17", certificato disco di platino, e del repack "17 – Dark Edition" che ha debuttato #1 nella classifica FIMI/Gfk degli album più venduti. I due rapper calcheranno il palcoscenico insieme per un doppio appuntamento a ...

