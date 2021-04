Atalanta fermata dalla Roma: l’Inter a +10 verso lo Scudetto (Di giovedì 22 aprile 2021) L’Atalanta viene fermata sull’1-1 dalla Roma e manca all’appuntamento con il secondo posto: Inter a +10 sul Milan L’Atalanta viene fermata sull’1-1 dalla Roma, nel posticipo della 32a giornata di Serie A, e manca all’appuntamento con il secondo posto. Nonostante il pareggio con lo Spezia e grazie al risultato del match tra giallorossi e nerazzurri, l’Inter mantiene un vantaggio di dieci punti sul Milan. Lo Scudetto è sempre più vicino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) L’vienesull’1-1e manca all’appuntamento con il secondo posto: Inter a +10 sul Milan L’vienesull’1-1, nel posticipo della 32a giornata di Serie A, e manca all’appuntamento con il secondo posto. Nonostante il pareggio con lo Spezia e grazie al risultato del match tra giallorossi e nerazzurri,mantiene un vantaggio di dieci punti sul Milan. Loè sempre più vicino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

