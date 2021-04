Ascolti TV 21 aprile, Can Yaman 're' delle soap con DayDreamer (Di giovedì 22 aprile 2021) Arrivano i dati auditel che rivelano quale programma ha ottenuto maggiori riscontri con gli Ascolti tv. Nella prima serata del 21 aprile hanno debuttato sia Alberto Angela con Ulisse che Raoul Bova con Buongiorno Mamma. Entrambe le trasmissioni hanno ottenuto riscontri, ma solamente una di loro è riuscita ad imporsi sull'avversaria. Numeri interessanti anche quelli che riguardano le soap in onda nel pomeriggio: questa volta è stato Can Yaman ha ad avere la meglio su Il Paradiso delle Signore. Dati auditel e share del Prime Time: Buongiorno Mamma debutta con il piede giusto È tornato ad intrattenere gli spettatori sul piccolo schermo, Alberto Angela con Ulisse – Il Piacere della Scoperta. In questa prima puntata del 21 aprile, il celebre divulgatore ha parlato dell'antica Roma ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 22 aprile 2021) Arrivano i dati auditel che rivelano quale programma ha ottenuto maggiori riscontri con glitv. Nella prima serata del 21hanno debuttato sia Alberto Angela con Ulisse che Raoul Bova con Buongiorno Mamma. Entrambe le trasmissioni hanno ottenuto riscontri, ma solamente una di loro è riuscita ad imporsi sull'avversaria. Numeri interessanti anche quelli che riguardano lein onda nel pomeriggio: questa volta è stato Canha ad avere la meglio su Il ParadisoSignore. Dati auditel e share del Prime Time: Buongiorno Mamma debutta con il piede giusto È tornato ad intrattenere gli spettatori sul piccolo schermo, Alberto Angela con Ulisse – Il Piacere della Scoperta. In questa prima puntata del 21, il celebre divulgatore ha parlato dell'antica Roma ...

