Ardea. Gli attaccano l'etichetta 'rifiuti non conformi', loro per reazione buttano tutto in strada (Di giovedì 22 aprile 2021) Non hanno preso bene il rimprovero, quei cittadini a cui gli addetti al ritiro hanno messo, sul sacco della spazzatura che si trovava davanti all'abitazione, l'etichetta "rifiuto non conforme". E hanno reagito con molta stizza. A raccontare cosa è accaduto è il sindaco di Ardea, Mario Savarese, molto amareggiato dall'episodio di oggi. «Non tutti i cittadini – ha dichiarato il sindaco – hanno compreso l'importanza di una raccolta porta a porta differenziata. Ecco come qualcuno questa mattina ha reagito quando la sua spazzatura, etichettata con un adesivo riportante la scritta "rifiuto non conforme", non è stata raccolta dalla ditta che esegue in servizio di nettezza urbana». Il sindaco mostra la foto dei rifiuti gettati in strada, a ricoprire un bel pezzo di asfalto. «La stragrande maggioranza dei cittadini di questo comune è costituita ...

