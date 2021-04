Wwf | sistemi alimentari provocano l’80% di perdita di biodiversità

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 21 aprile 2021) L’attuale sistema di produzione e consumo di cibo da solo causadi estinzione di specie e habitat a livello globale. A ricordarlo è il Wwf che alla vigilia della Giornata Mondiale della Terra lancia la sua Campagna Food4Future per promuovere modelli di produzione e consumoche, a cominciare dal Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che il governo sta reimpostando, proteggano e conservino la natura, garantendo al tempo stesso cibo sufficiente, equo, pulito, sano e nutriente, per le generazioni attuali e future. Quattro le aree d’azione urgenti, indicate dal Wwf, “che se messe in pratica subito a livello globale consentirebbero di rendere ipiù resilienti, inclusivi, sani e sostenibili, tenendo conto delle necessità umane e dei limiti del Pianeta: agire in campo (grow ...