Ufficiale, l'Inter fuori dalla Super Lega: "Il calcio deve continuare ad emozionare i tifosi" (Di mercoledì 21 aprile 2021) Con un comunicato Ufficiale, l'Inter ha annunciato il suo abbandono dal progetto della Super Lega: "FC Internazionale Milano conferma che il Club non fa più parte del progetto Super League. Siamo sempre impegnati a dare ai tifosi la migliore esperienza calcistica; l'innovazione e l'inclusione sono parte del nostro DNA fin dalla nostra fondazione. Il nostro impegno con tutte le parti interessate per migliorare l'industria del calcio non cambierà mai. l'Inter crede che il calcio, come ogni settore di attività, debba avere interesse a migliorare costantemente le sue competizioni, per continuare ad emozionare i tifosi di tutte le età in tutto il mondo, in un quadro di ...

