Superlega, oltre al Milan anche l'Inter fa un passo indietro? Le ultime

Caos Superlega. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano Ansa, l'Inter avrebbe comunicato di non essere più interessata al progetto "Superlega". Inoltre il dirigente nerazzurro Beppe Marotta avrebbe dichiarato al media spagnolo El Patidazo De Cope testuali parole: "Probabilmente usciremo dalla Superlega". Seguiranno aggiornamenti.

