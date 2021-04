Superlega in frantumi: si ritirano le squadre inglesi e l’Inter. Agnelli: “Non si può andare avanti” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Una partenza disastrosa. Dopo la rabbia della Fifa e della Uefa, il no della politica internazionale e le manifestazioni di piazza de tifosi inglesi, la Superlega dei 12 top club del calcio europei sta naufragando. A poco più di 48 ore dal comunicato che ne annunciava la nascita già perde pezzi: dal progetto si sfilano i team d’Oltremanica ma anche l’Inter si dice “non più interessata”. Dopo un primo momento di tenuta anche il patron juventino, Andrea Agnelli, ammette che la Superlega “non può andare avanti”. Come è noto, le squadre che avevano aderito al progetto sono le seguenti: Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Barcellona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham. Il punto di vista della ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 21 aprile 2021) Una partenza disastrosa. Dopo la rabbia della Fifa e della Uefa, il no della politica internazionale e le manifestazioni di piazza de tifosi, ladei 12 top club del calcio europei sta naufragando. A poco più di 48 ore dal comunicato che ne annunciava la nascita già perde pezzi: dal progetto si sfilano i team d’Oltremanica ma anchesi dice “non più interessata”. Dopo un primo momento di tenuta anche il patron juventino, Andrea, ammette che la“non può”. Come è noto, leche avevano aderito al progetto sono le seguenti: Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Barcellona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham. Il punto di vista della ...

Ultime Notizie dalla rete : Superlega frantumi Superlega, lasciano i club inglesi. Agnelli: "Senza di loro progetto non c'è più" Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, è pronto a riaccogliere i club che nelle ultime ore hanno deciso di sfilarsi dal progetto Superlega. Progetto andato di fatto in frantumi dopo appena due ...

Ceferin 'Ora ricostruire l'unità del calcio europeo e avanti insieme' Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, è pronto a riaccogliere i club che nelle ultime ore hanno deciso di sfilarsi dal progetto Superlega. Progetto andato di fatto in frantumi dopo appena due ...

Superlega in frantumi, le squadre inglesi se ne vanno Adnkronos Che figura di m… E sarebbero questi gli odierni signori del calcio, i suoi dirigenti più potenti e lungimiranti e? Agnelli, Florentino Perez e soci, “uniti da un patto di sangue”, dice il patron bianconero a Repubblic ...

Ceferin “Ora ricostruire l’unità del calcio europeo e avanti insieme” NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – “Ho detto ieri che è ammirevole ammettere un errore e questi club hanno commesso un grande errore. La cosa più importante adesso è ricostruire l’unità che c’era prima e a ...

